У тестовому режимі почав працювати канал для Донбасу
Про це повідомила в.о. гендиректора UATV Юлія Островська, передає RegioNews.
"З 1 березня в тестовому режимі вже мовить телеканал" Дім ". Головна мета нашого каналу - це повернення політичної, культурної та суспільному житті України до порядку денного наших громадян, які живуть на непідконтрольних територіях", - повідомила Островська.
В Офісі Президента вважають, що російськомовний телеканал для ОРДЛО повинен сприяти "інформаційної реінтеграції" регіону.
В його концепті зазначено, що телеканал об'єднає україномовні і російськомовні розважальні програми, серіали і кінофільми.
Нагадаємо, раніше запланований на 15 лютого запуск телеканалу для Донбасу відклали. Його запускає режисер серіалу Слуга народу Олексій Кірющенко.
Раніше Президент України Володимир Зеленський та представники медіагруп дійшли згоди до 16 березня 2020 року забезпечити запуск незакодованих супутникових міжнародних версій своїх загальнонаціональних телеканалів і таким чином знову зробити телебачення доступним для українських громадян.
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