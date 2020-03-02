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02 березня 2020, 17:03 7

На Закарпатті вилучили 374 кг героїну

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02 березня 2020, 17:03 7
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Транспортували героїн з Києва до країн Євросоюзу у листах фанери
Фото із сайту Прокуратури Закарпатської області
Транспортували героїн з Києва до країн Євросоюзу у листах фанери

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Прокуратуру Закарпатської області.

У ході слідства встановлено, що підозрюваний громадянин Туреччини у листопаді 2019 року організував транспортування героїну з Києва до країн Євросоюзу.

Для прикриття іноземець використав власну фірму, яка надавала посередницькі послуги з експорту промислових товарів.

Героїн зловмисники заховали у листи клеєної фанери. Правоохоронці вилучили 374 кг наркотику, які були заховані у 188 листах фанери.

Затримали іноземця в Одесі, де він переховувався, щоб уникнути відповідальності за скоєне.

Затриманому повідомлено про підозру у закінченому замаху на контрабанду наркотичної речовини в особливо великих розмірах ч.2 ст.15, ч.3 ст.305 КК України.

28 лютого 2020 року за клопотанням прокурора прокуратури Закарпатської області слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду підозрюваного взято під варту на 60 діб без можливості внесення застави.

Наразі триває подальше досудове розслідування.

Нагадаємо, у столиці проведено масштабну спецоперацію із затримання учасників міжрегіонального наркоугруповання, які причетні до незаконного перевезення, виготовлення та збуту наркотичних та психотропних речовин у особливо великих розмірах. Вилучено наркотиків загальною вартістю 110 млн грн.


Закарпаття Закарпатье наркотики
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