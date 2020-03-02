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02 березня 2020, 16:55 13

Розбила скло і "посилала" медиків: у Криму розповіли про пацієнтку, яка тікала від перевірки на коронавірус

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02 березня 2020, 16:55 13
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Пацієнтка, яка раніше втекла з інфекційної лікарні у Севастополі, повинна здати останній аналіз на наявність коронавірусу
Фото: Крим.Реалії.
Пацієнтка, яка раніше втекла з інфекційної лікарні у Севастополі, повинна здати останній аналіз на наявність коронавірусу

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Крым.Реалии.

"Ми по кожному випадку подаємо позачергове донесення в департамент охорони здоров'я, я сама його особисто готувала по даній пацієнтці, там написано, що стан задовільний. Хоча терміни вже пройшли, але дама, яка від нас втекла, повинна ще раз здати аналізи", – розповіла журналістам головний лікар лікарні Інга Матяж.

Вона зазначила, що пацієнтка поводилася "не зовсім культурно".

"Дівчина ображала моїх співробітників, все це зафіксовано в рапортах, все зареєстровано у секретаря і все це ми надавали правоохоронним органам. В перший або другий день надходження вона примудрилася розбити скло в боксі, тобто хуліганила", – додала Інга Матяж.

Раніше повідомлялося, що в Севастополі оголосили в розшук жінку, яка втекла з інфекційної лікарні, де вона перебувала на карантині для обстеження на коронавірус. За інформацією медиків, у пацієнтки не було лабораторного підтвердження діагнозу "коронавірус", але вона "повинна була пройти весь комплекс заходів і провести необхідну кількість лабораторних досліджень".


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