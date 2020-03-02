Тарифи на проїзд пасажирів залізничним транспортом не підвищено, – Владислав Криклій

Підвищення тарифів на проїзд було заплановане на 1 березня, проте відповідний наказ Міністерством інфраструктури наразі не погоджено

Підвищення тарифів на проїзд було заплановане на 1 березня, проте відповідний наказ Міністерством інфраструктури наразі не погоджено

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу міністерства.

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Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що надходження від пасажирських перевезень лише на 43% покривають витрати на їх організацію. Крім того, залізниця не одержує від держави фінансування на оновлення вагонів.

Також зазначається, що з бюджетів майже не надається компенсація витрат на перевезення залізничним транспортом пільговиків — у минулому році Укрзалізниця перевезла пільговиків майже на 1,07 млрд гривень, з яких отримала лише 136 млн грн компенсації (близько 13%).