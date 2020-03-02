На Львівщині 13 депутатів сільради оштрафували за порушення вимог фінконтролю

Проти депутатів сільської ради у Зимній Воді судом розглянуто 25 протоколів про адміністративні правопорушення

Проти депутатів сільської ради у Зимній Воді судом розглянуто 25 протоколів про адміністративні правопорушення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Прокуратуру Львівської області.

Вказані особи, на яких поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції", порушили його вимоги та вчинили правопорушення, пов’язані з корупцією, зокрема, невчасно подавали до НАЗК електронні декларації.

Правопорушників притягнуто до адміністративної відповідальності , на них накладено стягнення у вигляді штрафу від 850 до 1700 грн.

На цей час рішення Пустомитівського районного суду набрали законної сили.

Нагадаємо, у Золочівському районі Львівської області сільського голову посадили за грати на 5 років, його звинуватили у фальшуванні рішення сільради.