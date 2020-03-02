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02 березня 2020, 16:37 4

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу міста в Донецькій області

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02 березня 2020, 16:37 4
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Поліцейські розслідують факт травмування жінки під час мінометного обстрілу в Донецькій області
Фото: Національна поліція
Поліцейські розслідують факт травмування жінки під час мінометного обстрілу в Донецькій області

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Донецької області.

За інформацією поліції, 2 березня на території приватного будинку у Красногорівці розірвалися три снаряди. В момент обстрілу у будинку знаходилася жінка. 73-річна господарка будинку отримала осколкове поранення. ЇЇ терміново госпіталізували. Наразі жінка знаходиться у лікарні, її стан стабільний.

За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження за ст.258 Кримінального кодексу України (Терористичний акт). Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 2 березня російські окупанти цілеспрямовано обстріляли Красногорівку у Мар’їнському районі Донецької області.


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