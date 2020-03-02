Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу міста в Донецькій області
Поліцейські розслідують факт травмування жінки під час мінометного обстрілу в Донецькій області
Поліцейські розслідують факт травмування жінки під час мінометного обстрілу в Донецькій області
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Донецької області.
За інформацією поліції, 2 березня на території приватного будинку у Красногорівці розірвалися три снаряди. В момент обстрілу у будинку знаходилася жінка. 73-річна господарка будинку отримала осколкове поранення. ЇЇ терміново госпіталізували. Наразі жінка знаходиться у лікарні, її стан стабільний.
За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження за ст.258 Кримінального кодексу України (Терористичний акт). Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, 2 березня російські окупанти цілеспрямовано обстріляли Красногорівку у Мар’їнському районі Донецької області.
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