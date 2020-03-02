Банкрутство "ІнТайм": запорожці вимагають свої гроші і посилки через поліцію

У Запоріжжі сьогодні, 2 березня, клієнти зібралися біля сортувального центру "ІнТайм" і вимагають свій товар і гроші

У Запоріжжі сьогодні, 2 березня, клієнти зібралися біля сортувального центру "ІнТайм" і вимагають свій товар і гроші

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Акцент.

Як повідомляють українські ЗМІ, "ІнТайм" переживає труднощі: клієнти скаржаться, що не можуть отримати посилки і надіслані гроші. На ринку доставки та електронної комерції вже кажуть про банкрутство компанії.

У самій компанії заявили, що домовилися про допомогу з ключовими поштовими операторами і докладають всіх зусиль для того, щоб видати вантажі відправникам і одержувачам.

При цьому план відправок залишків вантажів з міст, який повинен був бути опублікований сьогодні, так і не з'явився. Більше ніяких повідомлень компанія не публікувала.

2 березня один з співзасновників служби доставки Нова Пошта Володимир Поперешнюк заявив про банкрутство ІнТайм. Про це він написав у своєму Facebook.

Інтайм - банкрут. З одного боці, програш конкурента - твій виграш, тому я мав би радіти. Альо це погана новина для... Опубліковано Володимиром Поперешнюком Неділя, 1 березня 2020 р.

"Зараз розробляємо план дій, що робити в цій ситуації", — додав співзасновник Нової Пошти.

Люди вже кілька днів не можуть забрати свої посилки. При цьому гаряча лінія, за словами клієнтів, не працює вже близько тижня.

У свою чергу запорожці вирішили вжити активні дії і написали колективну заяву у відділення поліції Вознесеновського району.