Банкрутство "ІнТайм": запорожці вимагають свої гроші і посилки через поліцію
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Акцент.
Як повідомляють українські ЗМІ, "ІнТайм" переживає труднощі: клієнти скаржаться, що не можуть отримати посилки і надіслані гроші. На ринку доставки та електронної комерції вже кажуть про банкрутство компанії.
У самій компанії заявили, що домовилися про допомогу з ключовими поштовими операторами і докладають всіх зусиль для того, щоб видати вантажі відправникам і одержувачам.
При цьому план відправок залишків вантажів з міст, який повинен був бути опублікований сьогодні, так і не з'явився. Більше ніяких повідомлень компанія не публікувала.
2 березня один з співзасновників служби доставки Нова Пошта Володимир Поперешнюк заявив про банкрутство ІнТайм. Про це він написав у своєму Facebook.
Інтайм - банкрут. З одного боці, програш конкурента - твій виграш, тому я мав би радіти. Альо це погана новина для...Опубліковано Володимиром Поперешнюком Неділя, 1 березня 2020 р.
"Зараз розробляємо план дій, що робити в цій ситуації", — додав співзасновник Нової Пошти.
Люди вже кілька днів не можуть забрати свої посилки. При цьому гаряча лінія, за словами клієнтів, не працює вже близько тижня.
У свою чергу запорожці вирішили вжити активні дії і написали колективну заяву у відділення поліції Вознесеновського району.
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