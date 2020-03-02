Нічна стрілянина в Хмельницьку: що сталося
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на місцеве джерело vsim.ua.
1 березня о 22:50 у центральній частині Хмельницького на вулиці Шевченка біля готелю "Поділля” лунали постріли. Першим про це повідомив на особистій Facebook-сторінці Сергій Присяжний - фронтмен місцевого рок-гурту "Мотор'ролла”.
На місце інциденту оперативно прибули правоохоронці. Вони затримали усіх учасників конфлікту.
"Були постріли з пневматичної зброї вгору. Всіх учасників інциденту поліція встановила. Потерпілих немає. Проводиться перевірка”, - розповіла начальниця сектору комунікації ГУНП у Хмельницькій області Інна Глега.
Як інформували RegioNews раніше, 24 лютого близько 17:00 на вулиці Титова м. Дніпро між двома групами чоловіків виник конфлікт. Вони відкрили стрільбу, внаслідок чого було поранено трьох людей – учасників конфлікту.
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