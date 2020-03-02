Глава КБ "Південне" Дегтярев знову заробив більше Трампа

Олександр Дегтярьов, який очолює "Конструкторське бюро" Південне ", 21 лютого отримав зарплату за січень за основним місцем роботи - 1 мільйон 55 тисяч 901 гривню

Олександр Дегтярьов, який очолює "Конструкторське бюро" Південне ", 21 лютого отримав зарплату за січень за основним місцем роботи - 1 мільйон 55 тисяч 901 гривню

Відповідні дані вказані в декларації Дегтярева в Єдиному державному реєстрі декларацій, пише RegioNews.

Це не єдина сума, отримана Дегтяревим. Ще 7 лютого він йому нарахували 175 тисяч 609 гривень. Таким чином, сукупний дохід голови підприємства за місяць склав 1 млн 231 тисячу 510 гривень.

Це більше, ніж Дегтярев заробив в грудні. Нагадаємо: тоді виплату в 1 мільйон і 159 тисяч гривень порівнювали з зарплатою Трампа (оклад лідера становить близько 800 тисяч гривень на місяць).

Дегтярев входить в десятку самих оплачуваних начальників держпідприємств в Україні. У січні він відзвітував про отримання 453,5 тисячі гривень, хоча ще в 2017 році його зарплата становила 150 тисяч гривень. У 2016 році Дегтярева звільнили за порушення фінансового законодавства, але він відновився в судовому порядку.

Згідно з публічною частини фінансового звіту КБ за 9 місяців 2019 року, чистий прибуток підприємства склав всього 20 тисяч 600 гривень. Середня зарплата на підприємстві, згідно з цим же фінзвіту - 18 тисяч 330 гривень. Таким чином, за лютий Дегтярев отримав 67 зарплат своїх співробітників.