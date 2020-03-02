На Запоріжжі чоловік організував нелегальну АЗС з обігом у 12 мільйонів

На Запоріжжі співробітники Служби безпеки України припинили діяльність нелегальної автозаправної станції із щомісячним обігом майже у 12 мільйонів гривень

На Запоріжжі співробітники Служби безпеки України припинили діяльність нелегальної автозаправної станції із щомісячним обігом майже у 12 мільйонів гривень

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу СБУ.

За даними слідства, незаконний бізнес організував власник мережі автомийок із Мелітополя. Заправку, що діяла із грубим порушенням правил безпеки та без відповідних дозвільних документів, він облаштував на території власного домогосподарства.

Крім того, зловмисник збував контрафакт на території району через обладнану в мікроавтобусі пересувну АЗС. Реалізація пального відбувалася в обхід податкового законодавства та призводила до масштабного недоотримання коштів місцевим бюджетом.

Під час слідчих дій за місцем розташування незаконної стаціонарної та мобільної АЗС правоохоронці виявили майже 10 тон пального сумнівної якості і технологічне обладнання на більше ніж мільйон гривень.

У межах відкритого кримінального провадження на вилучене майно та контрафактне пальне накладено арешт. Незаконну АЗС демонтовано.

Тривають слідчі дії. Встановлюються джерела походження контрафактного пального та інші особи, причетні до протиправної діяльності.