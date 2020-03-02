Катастрофа МАУ: в Україну приїде велика делегація з Ірану з новинами

Найближчим часом в Україну прибуде делегація з Ірану, яка "привезе новини" з розслідування збиття літака "Міжнародних авіаліній України"

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Найближчим часом в Україну прибуде делегація з Ірану, яка "привезе новини" з розслідування збиття літака "Міжнародних авіаліній України"

Як передає RegioNews, посилаючись на УНІАН, про це заявив 2 березня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Швеції Анн Лінде.

"Ми з міністром обговорили (розслідування збиття українського літака в Ірані - ред.), тому що ми як раз входимо в цю групу п'яти країн, громадяни яких, на превеликий жаль, загинули в катастрофі, і ми обговорювали, яким чином просуваємося (в розслідуванні - ред.) ", - розповів він.

За словами Пристайко, через кілька днів в Україну з офіційним візитом прибуде міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань і під час його візиту міністри проведуть телефонну розмову разом зі своїми британським і афганським колегами, під час якої обговорять хід розслідування.

Також глава МЗС зазначив, що поширення коронавірусу в Ірані не завадило розслідуванню.

"Коронавірус не завадив проводити цю роботу. У нас є посольство на місці, є контакти з іранською стороною. Найближчим часом ми очікуємо велику делегацію з Ірану, яка привезе новини, які ми всі очікуємо ... І я думаю, що вже через пару днів ми зможемо більш детально розповісти, яким чином відбувається розслідування, зокрема, робота з "чорними ящиками" і робота по компенсації", - додав він.

Нагадаємо, в України є три закриті версії по авіакатастрофі в Ірані. Україна також з'ясовує, хто був зацікавлений в атаці на український літак.

ДОВІДКА: пасажирський літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) був збитий двома іранськими ракетами 8 січня 2020 року, всього через кілька хвилин після того, як він піднявся в повітря в міжнародному аеропорту Тегерана.

В результаті загинули всі 176 людей, які перебували на борту, в тому числі 11 громадян України (2 пасажири і 9 членів екіпажу). 11 січня влада Ірану повідомили, що збили літак помилково, "на тлі напруженої ситуації, викликаної агресивними діями США".