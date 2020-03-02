На Кіровоградщині знайшли храм, якому більше 6 тисяч років
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на видання "Спадщина предків”.
Групу дослідників, які і виявили залишки стародавнього трипільського городища, а на його території - храм, очолював Михайло Відейко.
"Це — залишки храму, в якому збиралися мешканці цілого селища площею близько 238 гектарів, у якому було майже півтори тисячі жител. У храмі знайдено рештки семи вівтарів, на яких колись розпалювали священний вогонь. Це була велична громадська споруда — уявіть, ширина дверей, визначена за виявленим глиняним порогом, досягала 1,7 метра! Тобто дві людини могли в ті двері зайти-вийти одночасно. Далі йшов десятиметровий коридор, і наступні двері — взагалі два метри завширшки! Тобто масштабами ця споруда не поступалася сучасним їй храмам Месопотамії”, - розповів Відейко.
Як інформували RegioNews раніше, 11 лютого Львівська обласна рада затвердила річне фінансування програми збереження культурної спадщини.
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