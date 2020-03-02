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02 березня 2020, 15:02 6

На Прикарпатті ще одну жінку перевіряють на коронавірус

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02 березня 2020, 15:02 6
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Жительку Рожнятівського району, яка нещодавно повернулася з Італії, обстежують лікарі
Жительку Рожнятівського району, яка нещодавно повернулася з Італії, обстежують лікарі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Галку.

1 березня орієнтовно о 18 годині в обласну інфекційну лікарню в Івано-Франківську доставили мешканку Рожнятівського району із підозрою на коронавірус.

Про це сьогодні з посиланням на гендиректора обласної інфекційної лікарні Романа Остяка повідомили у випуску новин UA.Карпати. За його словами, у жінки – симптоми свинячого вірусу. Аналізи госпіталізованої відправили на діагностику.

Госпіталізована кілька тижнів тому повернулася з Італії. Заступниця головного лікаря Любов Андрусишин зауважила, що у жінки немає клінічних симптомів коронавірусу, але в тренувальних цілях її ізолювали на перевірку.

"В нас в області повно заробітчан з Італії, але це не означає, що при нежиті треба їхати зразу в інфекційну лікарню. Має оглянути спершу сімейний лікар. У неї нежить, немає високої температури, схоже на ГРВІ”, – додала Андрусишин.

Нагадаємо, жительку Делятина госпіталізували до обласної інфекційної лікарні з підозрою на коронавірус. Її аналіз перевіряли в Києві, попередньо встановили діагноз грип середньої тяжкості, ускладнений двобічною пневмонією. Після перевірки коронавірус не знайшли.


Івано-Франківськ Коронавирус коронавірус
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