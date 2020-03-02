Розважальні заходи за участю дітей перенесено - мер Кропивницького
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на CBN.
Про ймовірність того, що від атипової пневмонії можуть постраждати неповнолітні мешканці Кіровоградщини, Райкович заявив на апаратній нараді 2 березня.
"Масові розважальні заходи за участі школярів наразі можна перенести. Ми вже про це не раз говоримо, – наголосив Райкович. – Ми разом повинні пережити цю ситуацію, навчитися чути одне одного, допомагати і діяти, як того вимагає протокол. Це випробування нам всім необхідно пройти достойно і цивілізовано”, -сказав мер Кропивницького.
Нагадаємо, що у регіоні вже зафіксовано дві смерті від грипу. Померлі - чоловіки літнього віку, які не були вакциновані.
Як раніше повідомляли RegioNews, у четвер, 5 березня, евакуйовані із китайської провінції Ухань, де зараз лютує смертельно небезпечний коронавірус, можуть залишити обсервацію у Нових Санжарах на Полтавщині.
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