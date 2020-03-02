У порту "Южний” "накрили" партію кокаїну вартістю 90 млн грн

Служба безпеки України попередила контрабанду в нашу країну міжнародним транснаціональним злочинним угрупованням понад 30 кілограмів кокаїну з однієї з країн Латинської Америки

Фото: СБУ

Служба безпеки України попередила контрабанду в нашу країну міжнародним транснаціональним злочинним угрупованням понад 30 кілограмів кокаїну з однієї з країн Латинської Америки

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що усередині лютого поточного року до Морського торговельного порту "Южний", на Одещині, з однієї з південно-американських країн надійшов вантажний контейнер з автомобілями.

У ході поглибленого митного огляду вантажу правоохоронці виявили 31 брикет з високоякісним кокаїном, загальною вагою майже 31 кілограм.

Орієнтовна вартість вилучено наркотику на чорному ринку становить понад 90 мільйонів гривень.

Було встановлено, що частину ввезеного кокаїну зловмисники планували контрабандою перемістити до країн Європейського Союзу.

У ході проведення контрольованої спецоперації правоохоронці "взяли" у Києві трьох учасників угруповання, у тому числі одного іноземного співорганізатора наркобізнесу.

Затримання відбулось після закладання брикетів з кокаїном до спеціально виготовленого тайника в автомобілі кур’єра для перевезення до ЄС. За наявними даними, учасники угруповання планували протягом поточного року здійснити ще декілька контрабандних поставок до нашої країни: майже 500 кілограмів кокаїну для подальшого збуту в Україні та країнах ЄС.

Наразі тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до організації та участі в контрабанді наркотиків.