У прикордонній службі розповіли, скільки українців поїхали до Росії за новими правилами

За добу близько 7 тисяч українців перетнули кордон із Російською Федерацією за закордонним паспортом

Фото: ДМС

За добу близько 7 тисяч українців перетнули кордон із Російською Федерацією за закордонним паспортом

Про це йдеться в сюжеті ТСН, передає RegioNews.

За інформацією прикордонників, 14 особам було відмовлено в перетині кордону, так як закордонних паспортів в них не було.

У Держприкордонслужбі відзначають, що нові правила прискорять перетин кордону, а також повинні запобігти використанню підроблених документів.

З 1 березня 2020 року перетин українського кордону з Росією здійснюється тільки на підставі закордонного паспорта. Це рішення український уряд ухвалив у грудні минулого року.

Повернутися в Україну теж можна тільки за закордонним паспортом. Зміни не стосуються тих українців, які в'їхали в РФ до 1 березня поточного року, вони зможуть повернутися назад за внутрішніми паспортами.