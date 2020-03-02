Кабмін призначив в.о. керівників трьох обленерго
Кабінет міністрів України погодив призначення виконувачів обов'язків керівників Харківобленерго, Хмельницькобленерго та Миколаївобленерго
Кабінет міністрів України погодив призначення виконувачів обов'язків керівників Харківобленерго, Хмельницькобленерго та Миколаївобленерго
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на відповідні розпорядження від 26 лютого на урядовому порталі.
Згідно з текстами документів, Кабмін, зокрема, погодився з пропозиціями Фонду державного майна щодо погодження призначення Валерія Гапонова в.о. генерального директора акціонерного товариства "Хмельницькобленерго", Сергія Кугатова — в.о. гендиректора акціонерного товариства "Миколаївобленерго" та Костянтина Логвиненка - в.о. гендиректора акціонерного товариства "Харківобленерго".
Нагадаємо, 14 лютого голова Харківської ОДА Олексій Кучер заявив про намір піднімати питання про зміну керівництва "Харківобленерго", щоб поліпшити умови для ведення бізнесу
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