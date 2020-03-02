"Буде весело": Богдан узявся за старе - вийшов на роботу
Колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан повернувся до адвокатської діяльності
Колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан повернувся до адвокатської діяльності
Як передає RegioNews, про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.
"Всім привіт. Відновив адвокатську діяльність, так що запрошую до співпраці бізнесменів, політиків та інших клієнтів. Буде весело, тримайтеся !!!!", - написав він.
При цьому Богдан додав фото роздруківки з Єдиного реєстру адвокатів.
Нагадаємо, 11 лютого Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови Офісу президента. На його місце призначили Андрія Єрмака.
Пызныше вын повыдомив, що всю заробітну плату за час роботи в ОП перерахував на благодійність.
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