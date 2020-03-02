"Буде весело": Богдан узявся за старе - вийшов на роботу

Колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан повернувся до адвокатської діяльності

Фото: facebook/Андрей Богдан

Колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан повернувся до адвокатської діяльності

Як передає RegioNews, про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Всім привіт. Відновив адвокатську діяльність, так що запрошую до співпраці бізнесменів, політиків та інших клієнтів. Буде весело, тримайтеся !!!!", - написав він.

При цьому Богдан додав фото роздруківки з Єдиного реєстру адвокатів.

Нагадаємо, 11 лютого Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови Офісу президента. На його місце призначили Андрія Єрмака.

Пызныше вын повыдомив, що всю заробітну плату за час роботи в ОП перерахував на благодійність.