У дитини в Дніпропетровській області коронавірус не підтверджений – облрада
В Дніпропетровській області медики визначили вірус грипу у дитини, коронавірус не підтверджено
В Дніпропетровській області медики визначили вірус грипу у дитини, коронавірус не підтверджено
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської облради.
Так, наприкінці минулого тижня у дитини зафіксували стрімкий ріст температури. Дитина контактувала із родичем, що повернувся з Італії.
Медики провели необхідні тести і визначили вірус H1N1. Це звичний грип, який також може важко протікати та давати ускладнення.
"Найбільш небезпечний симптом коронавірусу - це паніка... Ми повинні не допустити ні в якому разі повторення "нових санжар" у нашій області. Інакше люди набагато більше ризикують загинути від рук земляків, аніж від виліковної хвороби", - прокоментував голова облради Святослав Олійник.
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