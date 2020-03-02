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02 березня 2020, 13:46 2

Відкритий гей Бутіджедж відмовився балотуватися на пост президента США

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02 березня 2020, 13:46 2
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Мер міста Саус-Бенд (штаті Індіана) Піт Бутіджедж відмовився брати участь у виборах кандидата від Демократичної партії для участі в президентських виборах у США
Фото: flickr
Мер міста Саус-Бенд (штаті Індіана) Піт Бутіджедж відмовився брати участь у виборах кандидата від Демократичної партії для участі в президентських виборах у США

Відповідну заяву він зробив під виступу 1 березня, передає RegioNews.

"Наша мета завжди полягала в тому, щоб об'єднати країну проти Дональда Трампа і перемогою утвердити добу наших цінностей. Тож мусимо визнати, що на цьому етапі передвиборчих перегонів найкращим способом досягти цих цілей стане завершення передвиборчої кампанії та допомога нашій партії та країні. Відтак, сьогодні я прийняв складне рішення припинити свою участь у виборах кандидати в президенти від Демократичної партії", — заявив Бутіджедж.

Він подякував усім своїм прихильникам та сім'ї за підтримку під час виборчої кампанії.

Раніше під час перших кокусів у штаті Айова Бутіджедж переміг усіх інших можливих претендентів, під час праймериз у Нью-Гемпширі зайняв другемісце, а в Неваді та Південній Кароліні — третє.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон в травні можуть відвідати Україну напередодні візиту до Москви.


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