Коронавірус в ЄС: рівень загрози підвищено до високого
Як передає RegioNews з посиланням на РБК-Україна, про це заявила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен на брифінгу 2 березня.
За її словами, оцінка ризику захворювання коронавірусом в Євросоюзі підвищена з помірного до високого рівня. Вона також оголосила, що ЄС створює групу реагування Corona, яка зосередиться на боротьбі з вірусом.
До складу групи увійдуть Янез Ленарчич, який буде відповідати за кризове управління, Стелла Кіріакідіс (питання охорони здоров'я), Ілва Йоханссон (питання, пов'язані з межами), Адіна Валеан (мобільність) і Паоло Джентілоні (макроекономічні аспекти).
Нагадаємо, станом на 2 березня в світі зафіксовано 89 074 хворих коронавірусом Covid-19, померли 3044 людини, а одужали 45110.
Найбільш ураженими, крім Китаю, є Іран, Італія, Японія і Південна Корея.
ДОВІДКА: 2019-nCov (COVID-19) належить до великої групи коронавірусів. У деяких випадках перебіг хвороби – легкий, в деяких – із симптомами застуди і грипу, зокрема з високою температурою і кашлем, у більш складних випадках спостерігається задишка. Це може перерости в пневмонію, яка може бути смертельною. Більшість хворих, однак, видужують.
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