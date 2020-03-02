Зеленський відвідує спортклуб, де абонемент коштує 86 тисяч гривень

У соцмережах з'явилося фото з президентом Володимиром Зеленським у елітному спортивному клубі на Печерську, де абонемент коштує 86 тисяч гривень

У соцмережах з'явилося фото з президентом Володимиром Зеленським у елітному спортивному клубі на Печерську, де абонемент коштує 86 тисяч гривень

Світлину оприлюднив фітнес-тренер Вадим Петров у Facebook та Instagram, передає RegioNews. Заняття у цьому спорткомплексі аж ніяк не дешеве задоволення: вартість платинового абонементу на рік – 86 тисяч гривень, а золотий пропуск на фітнес в "Gymmaxx" коштує 60 тисяч гривень.

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