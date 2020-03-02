11:12  02 березня
КСУ напередодні термінового засідання Ради розгляне конституційність закону про люстрацію
15:03  02 березня
АМКУ відкрив справу проти "Нафтогазу" - за завищення цін на газ для населення
12:59  02 березня
Бойовики обстріляли місто в Донецькій області. Поранено місцевого жителя
UA | RU
UA | RU
02 березня 2020, 13:30 12

У лютому українці отримають найнижчу платіжку за весь опалювальний сезон - ​​прем’єр

Читайте также
на русском языке
02 березня 2020, 13:30 12
Читайте также на русском языке
Українці, які на індивідуальному опаленні, заплатять у лютому 2020 року до 40% менше за тепло, ніж у лютому минулого року
Фото: @PMHoncharuk
Українці, які на індивідуальному опаленні, заплатять у лютому 2020 року до 40% менше за тепло, ніж у лютому минулого року

Як передає RegioNews, про це прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив у своєму Telegram-каналі.

За його словами, люди отримають об’єднану платіжку - за газ і його транспортування.

"Уряд виконав доручення президента і забезпечив зменшення платіжки за опалення. Ми розробили механізм, що дозволяє кожному теплопостачальнику зменшити "платіжку", а це - прозоре ринкове ціноутворення", - йдеться у повідомленні.

Також голова уряду запевнив, що Кабмін продовжить "політику енергоефективності - щоб у українців невпинно зменшувалися витрати на комунальні послуги".

Нагадаємо, раніше Олексій Гончарук пояснив, чому українці отримали дві платіжки за тепло у січні - цієї зими знижено суму в платіжках за тепло до 30% для користувачів індивідуального опалення у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

"Але за січень люди отримали дві платіжки - за газ і транспортування. Якщо ви складете цифри обох платіжок, то побачите - в січні цього року сума в обох платіжках менша, ніж у тій єдиній платіжці, яка була у січні минулого року", - сказав прем’єр.


газ Алексей Гончарук коммунальные услуги платіжка
Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
29 лютого 2020, 19:44
Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
29 лютого 2020, 12:42
Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
28 лютого 2020, 19:34
Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
29 лютого 2020, 18:48
В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
28 лютого 2020, 12:57
Негода вирує в Україні: зірвані дахи, зруйновані мости, є жертви (оновлюється)
25 лютого 2020, 19:57
Останні Популярні
Юрій Гаврилечко
Олексій Якубін
Віктор Таран
Всі блоги »
Нерухомий магнат. Як Гройсман скуповує Вінницю
02 березня 2020, 08:59
Три роки без мера. Хто готується зайняти крісло очільника Луцька
27 лютого 2020, 16:40
Всі публікації »
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Всі відео »
Осачук Сергій Дмитрович
Голова Чернівецької обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »