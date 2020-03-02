На Кіровоградщині від грипу померли дві людини

Двоє чоловіків загинули після захворювання на грип у Кіровоградській області

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Двоє чоловіків загинули після захворювання на грип у Кіровоградській області

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на Кіровоградській обласний лабораторний центр.

Після захворювання на грип померли 60-річний мешканець Олександрівського району та 67-річний мешканець Долинського району. Обидва чоловіки перебували в групі медичного ризику, мали супутні хронічні захворювання, проти грипу не були щеплені.

Усього в Кіровоградській області з початку епідсезону зареєстровано 33 випадки грипу, щеплено – 5 467 осіб.

Як ми інформували раніше, протягом понеділка, 1 березня працівники Державної прикордонної служби України шляхом температурного скринінгу поміряли температуру 122 226 особам.