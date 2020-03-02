Гончарук розказав, коли українці отримають безоплатні медпослуги, а лікарі підвищені зарплати
Як повідомляє RegioNews, про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.
"Другий етап медреформи стартує вчасно! Через місяць українці отримають гарантований пакет безоплатних медичних послуг. Без медичної допомоги ніхто не залишиться", - написав він і додав, що "це вперше, коли медицина для українців буде справді безкоштовною, а не просто на папірцях".
Також Гончарук додав, що Кабмін підвищить заробітну плату для середнього медичного персоналу до 30% - завдяки збільшенню бюджету на охорону здоров’я.
"У бюджеті-2020 передбачено на 13% більше коштів на охорону здоров’я, ніж торік. Бюджет Програми медичних гарантій на спеціалізовану медичну допомогу порівняно з торішньою субвенцією збільшено на 9 млрд", - сказав прем’єр-міністр.
При цьому він запевнив, що лікарні в регіонах не будуть закриватись - "ніхто нічого наразі не закриватиме".
"Вже зараз абсолютно точно зрозуміло - ми переглядаємо мережу опорних лікарень. Ця мережа планувалась давно, вона не враховує реальні актуальні розрахунки. У п’ятницю НСЗУ отримало від лікарських установ по всій Україні заявки з усіма необхідними цифрами для розрахунків. Вся необхідна інформація, щоб правильно розрахувати потрібну мережу, в НСЗУ є. Наступного тижня будуть проводитися відповідні наради з керівниками ОДА щодо цього питання", - пояснив голова уряду.
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