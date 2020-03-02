У столичному метро розклеїли плакати з інформацією про коронавірус

На станціях висять буклети, в яких можна поцікавитися, як вберегтися від хвороби

На станціях висять буклети, в яких можна поцікавитися, як вберегтися від хвороби

Про це повідомляє кореспондент Depo.Київ, пише RegioNews. Зокрема, на станції метро "Чернігівська" такі плакати висять одразу за турнікетами. Серед порад – мити руки мінімум 20 секунд, а також кашляти у серветку. Також потрібно триматися подалі від людей, які кашляють. Також містянам радять, як правильно надягати маску і як правильно її утилізовувати. Нагадаємо, для запобігання коронавірусу в Києві дезинфікують громадський транспорт. Також у Києві пройшли навчання на випадок коронавірусу.

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