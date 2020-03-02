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02 березня 2020, 13:20 5

У столичному метро розклеїли плакати з інформацією про коронавірус

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02 березня 2020, 13:20 5
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На станціях висять буклети, в яких можна поцікавитися, як вберегтися від хвороби
На станціях висять буклети, в яких можна поцікавитися, як вберегтися від хвороби

Про це повідомляє кореспондент Depo.Київ, пише RegioNews.

Зокрема, на станції метро "Чернігівська" такі плакати висять одразу за турнікетами.

Серед порад – мити руки мінімум 20 секунд, а також кашляти у серветку. Також потрібно триматися подалі від людей, які кашляють.

Також містянам радять, як правильно надягати маску і як правильно її утилізовувати.

Нагадаємо, для запобігання коронавірусу в Києві дезинфікують громадський транспорт.

Також у Києві пройшли навчання на випадок коронавірусу.


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