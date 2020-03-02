11:12  02 березня
КСУ напередодні термінового засідання Ради розгляне конституційність закону про люстрацію
15:03  02 березня
АМКУ відкрив справу проти "Нафтогазу" - за завищення цін на газ для населення
12:59  02 березня
Бойовики обстріляли місто в Донецькій області. Поранено місцевого жителя
UA | RU
UA | RU
02 березня 2020, 13:12 12

Очільник Херсонської ОДА призначив кума свого заступника відповідати за місцеві дороги

Читайте также
на русском языке
02 березня 2020, 13:12 12
Читайте также на русском языке
Голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв створив державну установу "Місцеві дороги" і призначив туди директором кума свого заступника
Фото: Мост
Голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв створив державну установу "Місцеві дороги" і призначив туди директором кума свого заступника

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на видання Мост.

З 28 лютого голова ОДА призначив директором "Місцевих доріг" кума свого заступника Сергія Козиря (на фото праворуч) Едуарда Науменко (на фото зліва).

Науменко до цього був головним спеціалістом відділу якості, технічного контролю, нових технологій та експлуатаційного утримання Департаменту будівництва та інфраструктури Херсонської ОДА. Крім того, він був головою тендерного комітету цього Департаменту.

Групу Козиря, куди крім Науменко входить Віталій Караваєв, в ОДА називають "шахтарями", так як всі троє працювали в структурі ДТЕК Ріната Ахметова.

Сам Козир у коментарі повідомив, що у нього на роботі немає кумів і друзів.


назначение
Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
29 лютого 2020, 19:44
Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
29 лютого 2020, 12:42
Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
28 лютого 2020, 19:34
Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
29 лютого 2020, 18:48
В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
28 лютого 2020, 12:57
Негода вирує в Україні: зірвані дахи, зруйновані мости, є жертви (оновлюється)
25 лютого 2020, 19:57
Останні Популярні
Юрій Гаврилечко
Олексій Якубін
Віктор Таран
Всі блоги »
Нерухомий магнат. Як Гройсман скуповує Вінницю
02 березня 2020, 08:59
Три роки без мера. Хто готується зайняти крісло очільника Луцька
27 лютого 2020, 16:40
Всі публікації »
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Всі відео »
Осачук Сергій Дмитрович
Голова Чернівецької обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »