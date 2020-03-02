11:12  02 березня
КСУ напередодні термінового засідання Ради розгляне конституційність закону про люстрацію
15:03  02 березня
АМКУ відкрив справу проти "Нафтогазу" - за завищення цін на газ для населення
12:59  02 березня
Бойовики обстріляли місто в Донецькій області. Поранено місцевого жителя
UA | RU
UA | RU
02 березня 2020, 13:02 5

На Закарпатті під час служби застрелився прикордонник

Читайте также
на русском языке
02 березня 2020, 13:02 5
Читайте также на русском языке
Попередньо йдеться про самогубство військовослужбовця 2000 року народження
Фото ілюстративне із сайту Прикордонної служби
Попередньо йдеться про самогубство військовослужбовця 2000 року народження

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на 0312.ua

У неділю, 1 березня, ввечері під час несення служби на українсько-румунському кордоні застрелився прикордонник. Факт смерті військовослужбовця підтвердили у пресслужбі Мукачівського прикордонного загону.

"Військовослужбовець проходив службу за контрактом. Впродовж останнього місяця перебував на посиленні охорони кордону в Мукачівському прикордонному загоні", – йдеться у коментарі прикордонників.

Інцидент стався у Рахівському районі. Попередньо йдеться про факт самогубства прикордонника 2000 року народження.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ - умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, що карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років. Правоохоронці встановлюють всі обставини події, призначено судово-медичну експертизу, яка дозволить з'ясувати причину смерті чоловіка.

Нагадаємо, на Закарпатті представили нового керівника поліції.


Закарпаття прикордонники
На Закарпатті представили нового керівника поліції
02 березня 2020, 12:37
Троє патрульних із Закарпаття судитимуть за побиття подружжя
28 лютого 2020, 17:57
Угорська поліція розшукує доньку політика із Закарпаття
28 лютого 2020, 14:29
Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
29 лютого 2020, 19:44
Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
29 лютого 2020, 12:42
Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
28 лютого 2020, 19:34
Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
29 лютого 2020, 18:48
В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
28 лютого 2020, 12:57
Негода вирує в Україні: зірвані дахи, зруйновані мости, є жертви (оновлюється)
25 лютого 2020, 19:57
Останні Популярні
Юрій Гаврилечко
Олексій Якубін
Віктор Таран
Всі блоги »
Нерухомий магнат. Як Гройсман скуповує Вінницю
02 березня 2020, 08:59
Три роки без мера. Хто готується зайняти крісло очільника Луцька
27 лютого 2020, 16:40
Всі публікації »
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Всі відео »
Осачук Сергій Дмитрович
Голова Чернівецької обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »