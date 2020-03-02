На Закарпатті під час служби застрелився прикордонник

Попередньо йдеться про самогубство військовослужбовця 2000 року народження

Фото ілюстративне із сайту Прикордонної служби

Попередньо йдеться про самогубство військовослужбовця 2000 року народження

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на 0312.ua

У неділю, 1 березня, ввечері під час несення служби на українсько-румунському кордоні застрелився прикордонник. Факт смерті військовослужбовця підтвердили у пресслужбі Мукачівського прикордонного загону.

"Військовослужбовець проходив службу за контрактом. Впродовж останнього місяця перебував на посиленні охорони кордону в Мукачівському прикордонному загоні", – йдеться у коментарі прикордонників.

Інцидент стався у Рахівському районі. Попередньо йдеться про факт самогубства прикордонника 2000 року народження.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ - умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, що карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років. Правоохоронці встановлюють всі обставини події, призначено судово-медичну експертизу, яка дозволить з'ясувати причину смерті чоловіка.

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