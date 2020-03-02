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02 березня 2020, 12:56 5

МОЗ перевіряє на коронавірус трьох іноземців і одного чернівчанина

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02 березня 2020, 12:56 5
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В Україні не зафіксували жодного випадку коронавирусної хвороби, проте є чотири підозри: три в іноземців в столиці і ще одна - в Чернівцях. Там коронавірус підозрюють у чоловіка, який повернувся з Італії
В Україні не зафіксували жодного випадку коронавирусної хвороби, проте є чотири підозри: три в іноземців в столиці і ще одна - в Чернівцях. Там коронавірус підозрюють у чоловіка, який повернувся з Італії

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу в понеділок, 2 березня, пише Сьогодні, передає RegioNews

За словами заступника міністра, в цілому в Україні не зафіксували жодного випадку коронавирусной хвороби, проте є чотири підозри: три у іноземних туристів в столиці і ще одне - в Чернівцях. Там коронавірус підозрюють у чоловіка, який повернувся з Італії.

"Розпочато дослідження ще за чотирма підозрами. Три з них - з міста Києва, одне - з Чернівецької області. В місті Києві цю підозру зафіксовано у іноземців, які перебували на території України. У Чернівцях - це людина, що повернулася з Італії", - сказав Ляшко.


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