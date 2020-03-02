В Одесі ріжуть на метал турецький "Боїнг", який здійснив аварійну посадку

Літак авіакомпанії Turkish Airlines, який здійснив аварійну посадку в одеському аеропорту 21 листопада минулого року, почали розбирати на частини згідно з рішенням комісії, яка прибула з Туреччини

Фото: Думская

Літак авіакомпанії Turkish Airlines, який здійснив аварійну посадку в одеському аеропорту 21 листопада минулого року, почали розбирати на частини згідно з рішенням комісії, яка прибула з Туреччини

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Думскую. Повідомляється, що бригада з десяти турецьких фахівців ось вже кілька днів знімає з борту обладнання, агрегати та інші елементи кабіни пілотів і пасажирського салону. За даними видання, Turkish Airlines довгий час шукала шляхи вирішення проблеми і навіть виношувала план перегону аварійного літака в Стамбул або на одне з ремонтних авіапідприємств України. Проте здоровий глузд переміг, і компанія відмовилась від цієї ідеї. У зв'язку з деформацією передньої частини фюзеляжу "боїнг" остаточно визнаний таким, що не підлягає відновленню. З 23 листопада літак знаходиться під охороною на одній із стоянок аеропорту. Цікаво, що відразу після аварії авіакомпанія заклеїла спеціальною стрічкою всі написи на фюзеляжі. Передбачається, що все цінне (вузли, агрегати, обладнання, крісла) буде демонтовано для потреб Turkish Airlines. Двигуни теж знімуть і відправлять в ремонт, після чого літак утилізують за допомогою спеціальної техніки. Був направлений офіційний запит в центральний офіс авіакомпанії, з проханням підтвердити або спростувати інформацію щодо утилізації літака, але відповіді поки немає.

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