В Одесі ріжуть на метал турецький "Боїнг", який здійснив аварійну посадку
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Думскую.
Повідомляється, що бригада з десяти турецьких фахівців ось вже кілька днів знімає з борту обладнання, агрегати та інші елементи кабіни пілотів і пасажирського салону.
За даними видання, Turkish Airlines довгий час шукала шляхи вирішення проблеми і навіть виношувала план перегону аварійного літака в Стамбул або на одне з ремонтних авіапідприємств України. Проте здоровий глузд переміг, і компанія відмовилась від цієї ідеї. У зв'язку з деформацією передньої частини фюзеляжу "боїнг" остаточно визнаний таким, що не підлягає відновленню.
З 23 листопада літак знаходиться під охороною на одній із стоянок аеропорту. Цікаво, що відразу після аварії авіакомпанія заклеїла спеціальною стрічкою всі написи на фюзеляжі.
Передбачається, що все цінне (вузли, агрегати, обладнання, крісла) буде демонтовано для потреб Turkish Airlines. Двигуни теж знімуть і відправлять в ремонт, після чого літак утилізують за допомогою спеціальної техніки.
Був направлений офіційний запит в центральний офіс авіакомпанії, з проханням підтвердити або спростувати інформацію щодо утилізації літака, але відповіді поки немає.
- 12:42 02 березня Справа Шеремета: поки не можемо розкрити результати роботи - Рябошапка
- 12:38 02 березня За місяць держборг України зменшився на мільярд доларів
- 12:37 02 березня На Закарпатті представили нового керівника поліції
- 12:32 02 березня У Кабміні всіх, хто пов'язаний з закупівлями, перевірять на детекторі брехні
- 12:31 02 березня В Одесі ріжуть на метал турецький "Боїнг", який здійснив аварійну посадку
- 12:22 02 березня Розбиті тротуари Києва зняли в британському рекламному ролику
- 19:44 29 лютого Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
- 19:34 28 лютого Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
- 18:48 29 лютого Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
- 12:42 29 лютого Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
- 12:57 28 лютого В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
- 19:57 25 лютого Негода вирує в Україні: зірвані дахи, зруйновані мости, є жертви (оновлюється)