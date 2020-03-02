В Харківській області зіткнулися вантажівка і легковик. Четверо людей загинули
Поліція встановлює обставини ДТП в Харківській області, в результаті якої загинули четверо людей
Поліція встановлює обставини ДТП в Харківській області, в результаті якої загинули четверо людей
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.
Так, 2 березня о 5:50 на трасі "Чугуїв-Мілове" на в’їзді до Куп’янська сталося зіткнення автомобілів "КАМАЗ" з причепом та "Daewoo Lanos".
В результаті аварії 22-річний водій легковика та двоє його пасажирів – 24 та 44-річні жінки загинули на місці. Ще один пасажир автівки, 47-річний чоловік, був госпіталізований до місцевої лікарні, проте невдовзі помер.
Слідчими відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. На даний час вирішується питання щодо затримання 36-річного водія вантажівки.
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