Хімгігант Фірташа в Луганській області відновлює виробництво аміаку та карбаміду
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу компанії.
Потужність цеху виробництва аміаку 1-А становить 1700 т/добу, цеху виробництва карбаміду - 1200 т/добу.
"Пускові роботи в цехах виробництва аміаку і карбаміду вже розпочато. За нашими виробничими планами підприємство має запустити випуск власного аміаку і карбаміду вже на початку березня 2020 року. При хорошому сценарії ми плануємо в березні випустити близько 39 тисяч тонн аміаку, 31 тисячу тонн карбаміду, 49,6 тисяч тонн аміачної селітри ", - заявив голова правління "Азоту" Леонід Бугайов.
Таким чином, на підприємстві буде відновлений повний технологічний цикл, коли з природного газу буде робитися свій аміак, а вже з аміаку - інші види добрив (аміачна селітра, КАС, карбамід).
Цехи аміаку і карбаміду були зупинені у вересні 2018 року. У березні 2019 року "Азот" відновив випуск аміачної селітри та КАС на давальницькому аміаку.
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