На Буковині достроково припинили повноваження міського голови
Сьогодні на сесії Хотинської міської ради депутати проголосували за дострокове припинення повноважень Хотинського міського голови Миколи Головльова
Сьогодні на сесії Хотинської міської ради депутати проголосували за дострокове припинення повноважень Хотинського міського голови Миколи Головльова
Про це пише RegioNews з посиланням на "Чернівецький промінь".
Рішення підтримали 19 депутатів із 26.
Причиною такого рішення депутатів став скандал з "львівським сміттям". Микола Головльов затвердив тариф на захоронення сміття зі Львову на Хотинському сміттєзвалищі.
Микола Головльов визнав, що вів перемовини зі Львовом, але зазначив, що львівське сміття не будуть приймати без згоди хотинчан.
Нагадаємо, раніше Хотинській міській раді надійшла пропозиція від міськради Львова про те, щоб на хотинське сміттєзвалище привозили по дві вантажівки відходів на день на платній основі.
Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
29 лютого 2020, 19:44Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
28 лютого 2020, 19:34Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
29 лютого 2020, 18:48Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
29 лютого 2020, 12:42В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
28 лютого 2020, 12:57Негода вирує в Україні: зірвані дахи, зруйновані мости, є жертви (оновлюється)
25 лютого 2020, 19:57
- 12:42 02 березня Справа Шеремета: поки не можемо розкрити результати роботи - Рябошапка
- 12:38 02 березня За місяць держборг України зменшився на мільярд доларів
- 12:37 02 березня На Закарпатті представили нового керівника поліції
- 12:32 02 березня У Кабміні всіх, хто пов'язаний з закупівлями, перевірять на детекторі брехні
- 12:31 02 березня В Одесі ріжуть на метал турецький "Боїнг", який здійснив аварійну посадку
- 12:22 02 березня Розбиті тротуари Києва зняли в британському рекламному ролику
- 19:44 29 лютого Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
- 19:34 28 лютого Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
- 18:48 29 лютого Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
- 12:42 29 лютого Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
- 12:57 28 лютого В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
- 19:57 25 лютого Негода вирує в Україні: зірвані дахи, зруйновані мости, є жертви (оновлюється)
Всі блоги »
Нерухомий магнат. Як Гройсман скуповує Вінницю
02 березня 2020, 08:59
Три роки без мера. Хто готується зайняти крісло очільника Луцька
27 лютого 2020, 16:40
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Осачук Сергій Дмитрович
Голова Чернівецької обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації