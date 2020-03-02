Гончарук відреагував на прийдешні кадрові зміни в Кабміні
Як передає RegioNews, про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на брифінгу 2 лютого.
"Я давно заявляв, що ми думаємо над серйозним посиленням уряду. Це командне рішення, яке залежить від президента, позицій колег в парламенті, яким буде остаточне рішення. Я б не хотів, тому що воно ще не на столі, говорити, кого плануємо замінити, кого не плануємо - ще рано ", - додав він.
При цьому він вкотре наголосив, що поки жодної заяви про свою можливу відставку не писав.
"Я ніяких заяв станом на цю мить не писав. Також багато знаю і чув, очевидно, що у нас будуть з цього приводу консультації з президентом і парламентом".
Також Гончарук розповів, що Україна успішно завершила зимовий сезон і, розповів про користь медичної реформи.
Нагадаємо, Володимир Зеленський збирає нардепів на позачергове засідання Верховної Ради 4 березня. Передбачається, що будуть розглянуті декілька проектів законів та питання щодо Кабінету міністрів.
Пізніше повідомлялося, що на позачерговому засідання парламенту 4 березня, крім можливої заміни прем’єр-міністра, Верховна Рада може здійснити 4 ротації в уряді і призначити нового міністра закордонних справ, міністра охорони здоров’я, міністра соцполітики, міністра окупованих територій та віцепрем’єра з питань промисловості.
Голосування по відставці генерального прокурора України на позачерговій сесії Верховної Ради 4 березня може і відбутися, але навряд чи буде успішним.
- 12:42 02 березня Справа Шеремета: поки не можемо розкрити результати роботи - Рябошапка
- 12:38 02 березня За місяць держборг України зменшився на мільярд доларів
- 12:37 02 березня На Закарпатті представили нового керівника поліції
- 12:32 02 березня У Кабміні всіх, хто пов'язаний з закупівлями, перевірять на детекторі брехні
- 12:31 02 березня В Одесі ріжуть на метал турецький "Боїнг", який здійснив аварійну посадку
- 12:22 02 березня Розбиті тротуари Києва зняли в британському рекламному ролику
- 19:44 29 лютого Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
- 19:34 28 лютого Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
- 18:48 29 лютого Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
- 12:42 29 лютого Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
- 12:57 28 лютого В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
- 19:57 25 лютого Негода вирує в Україні: зірвані дахи, зруйновані мости, є жертви (оновлюється)