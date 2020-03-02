В аеропорту Львова майже на 30% збільшився потік пасажирів

Пасажиропотік міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького у січні-лютому цього року 303 тисячі пасажирів

Пасажиропотік міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького у січні-лютому цього року 303 тисячі пасажирів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку аеропорту у facebook.

За оперативними даними ДП "МА "Львів" ім. Данила Галицького" у лютому 2020 року авіаперевезеннями скористалися 140,3 тис. пасажирів. Це на 29,4% більше, ніж у лютому 2019 року, коли послугами аеропорту скористалися 108,4 тис. пасажирів.

Кількість здійснених рейсів 1 226. Це на 17,5% більше, ніж аналогічного періоду минулого року, тоді показник складав 1 043 рейсів.

Загалом, у січні-лютому 2020 року пасажиропотік зріс на 28,7% в порівнянні з показником аналогічного періоду минулого року і досяг позначки в 303,2 тис. пасажирів. Кількість рейсів зросла на 11,6%, з 2 314 до 2 582.

Нагадаємо, у міжнародному аеропорту "Львів" імені Данила Галицького введені заходи безпеки для недопущення поширення коронавірусу на території України. Усім новоприбулим міряють температуру.