У Києві ліквідували центр мінімізації митних платежів
Про це написав на своїй сторінці у Facebook перший заступник начальника Головного управління ДФС у м. Києві Ігор Скороход, повідомляє RegioNews.
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом Прокуратура міста Києва ліквідували...Опубліковано Ігор Володимирович Скороход Неділя, 1 березня 2020 р.
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Києві ліквідували центр мінімізації митних платежів, через який в Україну протягом 2019-2020 рр. переміщено товарів за значно заниженою митною вартістю на 100 млн. грн.
Правоохоронці встановили групу осіб, які на замовлення власників спортивних закладів та інтернет-магазинів, які здійснюють реалізацію реабілітаційних та спортивних товарів, налагодили канал переміщення на митну територію України спортивного харчування за значно заниженою митною вартістю.
Шахраї створили групу підконтрольних фізичних осіб-підприємців та підприємств-імпортерів. Від їхніх імен уклали зовнішньоекономічні контракти із європейськими компаніями-виробниками на постачання спортивного харчування.
Розмитнюючи товари, зловмисники подавали до митних органів інвойси та інші документи від імені підконтрольних підприємств-імпортерів із недостовірними відомостями щодо фактичної вартості імпортованих ТМЦ, яку занижували в 3-3,5 рази. Внаслідок таких дій фігуранти, відповідно, занижували і сплату митних платежів.
Далі шахрайським засобом ввезені товари фактично передавали замовникам мінімізації, а документально – відображали їх продаж в адресу підконтрольних фізичних осіб-підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування.
Протягом 2019-2020 рр. через компанії, які входили до складу центру мінімізації митних платежів, було ввезено товарів із заниженням митної вартості на 100 млн. грн.
З незаконного обігу вилучено необліковану готівку в національній та іноземній валюті в еквіваленті понад 3,6 млн грн., партію спортивного харчування на суму близько 20 млн грн, електронні прайс-листи компаній-нерезидентів із зазначенням фактичної вартості імпортованих ТМЦ та інші докази незаконної діяльності.
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