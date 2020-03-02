На Тернопільщині у дитини, яка повернулася з Іспанії, коронавірус не виявили
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Тернопільську міську раду.
1 березня тернопільські лікарі міської дитячої лікарні отримали термінове повідомлення, що у дитини з приміського села є підозра на коронавірус COVID – 19. Дитина віком 2,5 роки разом з батьками перебувала у Мадриді, Іспанія, і днями повернулася в Україну.
Медики терміново ізолювали дитину у інфекційний бокс, проводять комплекс необхідних лабораторних, лікувально-діагностичних та протиепідеміологічних заходів.
За результатами дослідження обласного лабораторного центру, у цієї дитини виявили грип групи "В". Діагноз коронавірус не підтвердився. Маленькому пацієнту надають необхідне лікування.
Для раннього виявлення людей з можливими проявами коронавірусної інфекції та надання їм консультацій і, при потребі, організації лікувально-профілактичних заходів, у Тернополі запроваджено телефон цілодобової "гарячої лінії" за номером 098 441 59 81.
Нагадаємо, Україна знову зможе евакуювати громадян з Китаю за умови, що буде отримано достатню кількість заявок від громадян України з міста Ухань і провінції Хубей в Китаї.
Українців, що перебувають на карантині в Нових Санжарах можуть відпустити додому наступного четверга.
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