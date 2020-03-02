Нацбанк оштрафував три банки на мільйон
Про це RegioNews повідомили у пресслужбі Нацбанку.
"Національний банк України за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у лютому 2020 року застосував до трьох банків заходи впливу", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, НБУ оштрафував АТ "Перший Інвестиційний Банк" на 200 тисяч гривень за нездійснення банком належного аналізу фінансових операцій з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.
До АТ "А-Банк" як захід впливу - письмове застереження за неналежне виконання обов’язку розробляти, впроваджувати та постійно з урахуванням законодавства оновлювати внутрішні документи з питань фінансового моніторингу, за порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації, вивчення клієнтів, тощо. А також наклав штраф у розмірі 400 тисяч гривень за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу щодо виконання запитів інспекційної групи.
До АТ АКБ "Львів" Нацбанк застосував як захід впливу письмове застереження за неналежне виконання обов’язку розробляти, впроваджувати та постійно з урахуванням законодавства оновлювати внутрішні документи з питань фінансового моніторингу, неналежне виконання обов’язку здійснювати вивчення клієнта, тощо. Також Нацбанк наклав штраф у розмірі 400 000,00 гривень за нездійснення банком належного аналізу фінансових операцій з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.
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