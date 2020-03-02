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02 березня 2020, 10:34 2

У Росії порушили справу проти співробітників української поліції та прокуратури

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02 березня 2020, 10:34 2
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Слідчий комітет Росії повідомляє про порушення кримінальної справи стосовно співробітників української Нацполиции і прокуратури за відкриття кримінального провадження щодо російських слідчих, які переслідували заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза за події 26 лютого 2014 року в Криму
Слідчий комітет Росії повідомляє про порушення кримінальної справи стосовно співробітників української Нацполиции і прокуратури за відкриття кримінального провадження щодо російських слідчих, які переслідували заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза за події 26 лютого 2014 року в Криму

Про це повідомили в прес-службі російського Слідкому, передає RegioNews.

"Незважаючи на встановлені факти злочинів Чийгоза, в лютому 2020 року співробітники української Національної поліції і прокуратури Автономної Республіки Крим, які знаходяться в місті Херсон, ініціювали незаконне кримінальне переслідування трьох завідомо невинних російських громадян, що здійснювали попереднє слідство стосовно вказаної особи", – йдеться в повідомленні

Російський слідчий комітет порушив справу щодо співробітників українських правоохоронних органів щодо ч. 2 ст. 299 КК Росії (незаконне притягнення завідомо невинних до кримінальної відповідальності).

"На даний час слідством проводить роботу по збору та закріпленню доказів причетності до скоєння злочину інших осіб з числа працівників зазначених українських правоохоронних органів", – додали в російському відомстві.


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