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02 березня 2020, 10:31 7

На Чернігівщині не знайшли місця для евакуйованих з Китаю українців

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02 березня 2020, 10:31 7
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Розміщення евакуйованих з Китаю вирішено без залучення закладів охорони здоров’я Чернігівської області
Розміщення евакуйованих з Китаю вирішено без залучення закладів охорони здоров’я Чернігівської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку організації "Чернігівська правозахисна спілка" у facebook.

Управління охорони здоров’я Чернігівської облдержадміністрації на запит громадської організації "Чернігівська правозахисна спілка" надало інформацію про неможливість розміщення евакуйованих громадян в підпорядкованих закладах охорони здоров’я області

Запит стосувався питання щодо вибору місця розміщення на території Чернігівської області евакуйованих з Китаю внаслідок поширення коронавірусної інфекції COVID-19 пасажирів, членів екіпажу та супроводжуючих осіб для медико-санітарного спостереження, надання згоди та/або відмову розміщення евакуйованих з Китаю громадян.

"На виконання доручення Кабінету Міністрів України щодо проведення евакуації громадян України з території КНР та визначення місць можливого розміщення евакуйованих громадян з метою їх ізоляції листом Управління повідомлено про неможливість розміщення евакуйованих громадян в підпорядкованих закладах охорони здоров’я області", - йдеться у відповіді.

Нагадаємо, Україна знову зможе евакуювати громадян з Китаю за умови, що буде отримано достатню кількість заявок від громадян України з міста Ухань і провінції Хубей в Китаї.

Українців, що перебувають на карантині в Нових Санжарах можуть відпустити додому наступного четверга.


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