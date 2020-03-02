З Волині до Польщі намагалися вивезти 30 кілограмів бурштину

Луцькі прикордонники затримали автомобіль з бурштином, який направлявся до Польщі

Луцькі прикордонники затримали автомобіль з бурштином, який направлявся до Польщі

Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону, пише RegioNews.

Автомобіль марки "Форд" польської реєстрації під керуванням громадянина України слідував на виїзд з України через пункт пропуску "Ягодин". Водій завчасно обрав смугу руху "зелений коридор", очевидно сподіваючись, що його не будуть ретельно перевіряти.

Та прикордонники врахували наявні ризики і скерували транспортний засіб на поглиблений огляд. У результаті перевірки під водійським та пасажирськими сидіннями виявили понад 30 кілограмів каміння жовтого кольору, ймовірно бурштин.

За цим фактом викликали представників Національної поліції. Триває перевірка.

