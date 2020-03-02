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02 березня 2020, 09:47 15

МЗС підтвердило затримання Мельничука в Греції

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02 березня 2020, 09:47 15
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У Греції до затриманого екскомандира "Айдара" Сергія Мельничука прибув у поліцейське відділення український консул у Салоніках
Фото: facebook/SergiyMelnuchykKombatAidar
У Греції до затриманого екскомандира "Айдара" Сергія Мельничука прибув у поліцейське відділення український консул у Салоніках

Як передає RegioNews, про це "Укрінформ" повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.

"Як тільки стало відомо про затримання 1 березня грецькими правоохоронними органами Мельничука, одразу на місце події виїхав український консул у Салоніках. З поліцією Греції консулом домовлено про тимчасове тримання затриманого в поліцейському відділені та забезпечення всім необхідним (питна вода та їжа)", - сказав Погорельцев.

За його словами, дружина Мельничука разом з малолітньою дитиною розміщені в готелі поблизу місця тримання. Мельничук має можливість користуватися своїм телефоном та йому надано російськомовного адвоката.

Також на ранок 2 березня до поліцейського відділення має прибути прокурор з міста Салоніки.

Нагадаємо, увечері 1 березня Сергій Мельничук повідомив про своє затримання на кордоні з Грецією по карті Інтерполу, яку подала Росія. Він перебував у відділку з дружиною, яка на 7 місяці вагітності і з 9-місячним сином.


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