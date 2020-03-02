11:12  02 березня
КСУ напередодні термінового засідання Ради розгляне конституційність закону про люстрацію
12:06  02 березня
Гончарук розповів, про що говорив з Єрмаком за вечерею
11:28  02 березня
Ківу викликали в ГБР
UA | RU
UA | RU
02 березня 2020, 09:30 9

Стало відомо ім'я загиблого на Донбасі військового ЗСУ

Читайте также
на русском языке
02 березня 2020, 09:30 9
Читайте также на русском языке
В результаті обстрілу бойовиків на Донбасі 1 березня загинув сержант 46-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Сергій Руських
Фото: flickr.com/ministryofdefenceua
В результаті обстрілу бойовиків на Донбасі 1 березня загинув сержант 46-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Сергій Руських

Як передає RegioNews, про це повідомляє прес-служба 46-ї окремої десантно-штурмової бригади на своїй сторінці у Facebook.

"Військовослужбовці 46 окремої десантно-штурмової бригади висловлюють щирі співчуття родині та близьким Героя. Вічна слава загиблому бійцеві!" - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Руських народився 31 січня 1979 року в Маріуполі і захищав Донбас з 2018 року. Вдома на нього чекали батьки, дружина і маленька дитина.

Нагадаємо, 1 березня внаслідок ворожих обстрілів один український захисник загинув, три військовослужбовця Об'єднаних сил отримали поранення та ще три чоловіка отримали бойове ураження. Це сталося під час підвезення продуктів до позицій українських захисників поблизу н.п. Нижньотепле. Російські окупанти помітили автомобіль та застосували протитанковий ракетний комплекс.

Пізніше голова Львівської ОДА повідомив, що 1 березня на Донбасі загинув військовослужбовець із Львівської області - контрактник з 72-ї бригади "Чорних запорожців" Ігор Васильович Гавриляк, 1986 року народження.


Донбасс погибшие военные ВСУ
Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
29 лютого 2020, 19:44
Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
28 лютого 2020, 19:34
Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
29 лютого 2020, 18:48
Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
29 лютого 2020, 12:42
В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
28 лютого 2020, 12:57
Негода вирує в Україні: зірвані дахи, зруйновані мости, є жертви (оновлюється)
25 лютого 2020, 19:57
Останні Популярні
Віктор Таран
Мустафа Найєм
Всеволод Поліщук
Всі блоги »
Нерухомий магнат. Як Гройсман скуповує Вінницю
02 березня 2020, 08:59
Три роки без мера. Хто готується зайняти крісло очільника Луцька
27 лютого 2020, 16:40
Всі публікації »
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Всі відео »
Осачук Сергій Дмитрович
Голова Чернівецької обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »