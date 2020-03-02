Стало відомо ім'я загиблого на Донбасі військового ЗСУ
Як передає RegioNews, про це повідомляє прес-служба 46-ї окремої десантно-штурмової бригади на своїй сторінці у Facebook.
"Військовослужбовці 46 окремої десантно-штурмової бригади висловлюють щирі співчуття родині та близьким Героя. Вічна слава загиблому бійцеві!" - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, Руських народився 31 січня 1979 року в Маріуполі і захищав Донбас з 2018 року. Вдома на нього чекали батьки, дружина і маленька дитина.
Нагадаємо, 1 березня внаслідок ворожих обстрілів один український захисник загинув, три військовослужбовця Об'єднаних сил отримали поранення та ще три чоловіка отримали бойове ураження. Це сталося під час підвезення продуктів до позицій українських захисників поблизу н.п. Нижньотепле. Російські окупанти помітили автомобіль та застосували протитанковий ракетний комплекс.
Пізніше голова Львівської ОДА повідомив, що 1 березня на Донбасі загинув військовослужбовець із Львівської області - контрактник з 72-ї бригади "Чорних запорожців" Ігор Васильович Гавриляк, 1986 року народження.
- 12:42 02 березня Справа Шеремета: поки не можемо розкрити результати роботи - Рябошапка
- 12:38 02 березня За місяць держборг України зменшився на мільярд доларів
- 12:37 02 березня На Закарпатті представили нового керівника поліції
- 12:32 02 березня У Кабміні всіх, хто пов'язаний з закупівлями, перевірять на детекторі брехні
- 12:31 02 березня В Одесі ріжуть на метал турецький "Боїнг", який здійснив аварійну посадку
- 12:22 02 березня Розбиті тротуари Києва зняли в британському рекламному ролику
- 19:44 29 лютого Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
- 19:34 28 лютого Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
- 18:48 29 лютого Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
- 12:42 29 лютого Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
- 12:57 28 лютого В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
- 19:57 25 лютого Негода вирує в Україні: зірвані дахи, зруйновані мости, є жертви (оновлюється)