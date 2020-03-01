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01 березня 2020, 19:28 30

У жителів Житомирської області, які приїхали зафіксувати викиди в річку, стріляли

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01 березня 2020, 19:28 30
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У ніч на 1 березня невідомі особи стріляли у жителів села Першотравенськ Житомирської області, які приїхали до Понінківської фабрики зафіксувати викиди в річку
Фото: zhitomir.info
У ніч на 1 березня невідомі особи стріляли у жителів села Першотравенськ Житомирської області, які приїхали до Понінківської фабрики зафіксувати викиди в річку

Про це повідомляє RegioNewsз посиланням на сторінку у Facebook нардепа з Житомирської області Дмитра Костюка.

"В мешканців Першотравенська, які вночі приїхали фіксувати черговий скид Понінківської фабрики, СТРІЛЯЛИ!", – написав нардеп.

У коментарі Житомир.info свідок події Анна Собецька розповіла що під час стрілянини ніхто не постраждав.

"Понінка від нас знаходиться за 4 кілометри. Ми поїхали туди, до місця скиду. Це було на березі річки, на нейтральній території, то нічия земля, то просто берег річки. Ми приїхали і побачили, що йде скид, почали спускатися вниз до води, щоб зафільмувати і без попередження по нас відкрили вогонь. Слава Богу ніхто не постраждав. Поліцію ми не викликали, ми тільки сьогодні пишемо у поліцію заяву за складом злочину, тому що ми маємо досвід спілкування з їхньою поліцією. Минулого разу була схожа ситуація, ми поліцію викликали і спершу приїхали з фабрики охоронці і через 48 хвилин після того приїхала поліція. Щоб нас не приїхали і не добили ми поліцію не стали викликати. Вони втекли і ми не знали чи вони поїхали за підмогою, чи яка ситуація. Ніч, темно. Зараз пишемо заяву", – розповіла Анна.

Нагадаємо, справа про забруднення річок Хомора та Случ Понінківською фабрикою наразі перебуває в суді. 24 липня 2019 Волинський суд ухвалив рішення щодо зупинки виробництва фабрики, але на це рішення суду була подана апеляція.

Ввечері 14 лютого поліція та екологи зафіксували черговий скид неочищених вод Поніківської фабрики, в Житомирській ОДА обіцяли позиватися до суду.


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