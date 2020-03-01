ОБСЄ помітила гаубіці, гармати та танки поблизу лінії розмежування
Про це, як повідомляє RegioNews, пише пресцентр штабу ООС, посилаючись на щоденний звіт Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ від 29 лютого 2020 року.
На навчальному полігоні поблизу населеного пункту Шимшинівка зафіксовано 5 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм) та 1 протитанкову гармату (МТ-12 "Рапіра", 100 мм), а на навчальному полігоні поблизу населеного пункту Бугаївка 6 буксируваних гаубиць (Д-30 "Жаба", 122 мм) та 4 протитанкових гармати (МТ-12 "Рапіра", 100 мм). Зазначене озброєння було розміщено з порушенням ліній відведення.
Крім того на зазначених вище полігонах було зафіксовано 30 танків (Т-64 – 18 од., Т-72 – 3 од., Т-72Б – 9 од.) та 2 буксируваних міномета (ПМ-38, 120 мм), що були розміщені за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання.
Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін зазначає, що своїми діями збройні формування Російської Федерації вкотре створюють небезпеку для цивільного населення та демонструють небажання дотримуватись Мінських домовленостей.
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