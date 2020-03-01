У Білорусі зафіксували ще один випадок зараження коронавірусом
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я Республіки Білорусь.
"У РНПЦ епідеміології та мікробіології один з тестів, які були виконані білорусці, яка мешкає у Вітебській області, виявив фрагмент РНК, який може належати типу коронавірусу 2019 nCoV", - йдеться в повідомленні.
Громадянка Білорусі і двоє її колег прибули з Італії. У зв'язку з тим, що вони були нетривалий час в Північній Італії, їх викликали до закладу охорони здоров'я. Тут у всіх прибулих були взяті тести та аналізи. Пацієнти були госпіталізовані в Вітебську обласну клінічну інфекційну лікарню. На сьогоднішній момент стан всіх трьох задовільний, ознак захворювання немає. Даній пацієнтці проводиться поглиблена лабораторна діагностика. У двох її колег тести негативні.
Всього, станом на 1 березня, в установах охорони здоров'я Білорусі з підозрою на Коронавірусние інфекцію знаходяться три пацієнта. У всіх трьох стан задовільний, клінічних проявів хвороби немає.
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