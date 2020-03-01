Нацгвардійці будуть виставляти почесну варту під Радою у вихідні та свята

Нацгвардійці започаткували нову традицію: сьогодні о 12 годині біля Верховної Ради пройшли церемонії підняття державного прапору та зміни почесної варти Національної гвардії України

Фото: НГУ

Нацгвардійці започаткували нову традицію: сьогодні о 12 годині біля Верховної Ради пройшли церемонії підняття державного прапору та зміни почесної варти Національної гвардії України

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу НГУ.

Відтепер такі заходи проходитимуть регулярно у вихідні та святкові дні. Військові Почесної варти НГУ нестимуть службу з 10 до 18 години.

"Традиція, яку ми сьогодні розпочинаємо разом із Національною гвардією – це гарна традиція, яка буде існувати багато-багато років – підняття прапора і Почесна варта у вихідні та святкові дні. Таке є багато де, у різних державах світу. І я думаю, що Україна не повинна відставати від цього позитивного гарного і почесного тренду", – розповів голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Командувач Національної гвардії генерал-лейтенант Микола Балан пояснив, що така церемонія нова для України, але існує в багатьох країнах світу.

"У багатьох країнах світу існують такі традиції, коли представники подібних Нацгвардії України структур (Жандармерії, військ Карабінерів, гвардій) несуть службу біля визначних державних органів… Відтепер по вихідним і святам, щогодинно в зимовий час і кожні дві години в літній час проходитиме зміна варти", - каже Балан.

За його словами, нова традиція – це не просто церемоніал, але й спосіб ушанувати пам’ять гвардійців, які загинули під стінами ВР у 2015 році від вибуху бойової гранати.