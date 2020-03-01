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01 березня 2020, 16:00 29

Разумков хоче заслухати уряд Гончарука на засіданні Верховної Ради

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01 березня 2020, 16:00 29
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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков обговорив з президентом України Володимиром Зеленським порядок денний позачергового пленарного засідання парламенту 4 березня
Фото: Facebook Дмитра Разумкова
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков обговорив з президентом України Володимиром Зеленським порядок денний позачергового пленарного засідання парламенту 4 березня

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Depo.ua.

"Я спілкувався з президентом. Я думаю, що ті питання, які були запропоновані до розгляду Верховній Раді України, вони дійсно важливі, вони актуальні. Ви знаєте, що зараз ми знаходимось в режимі розгляду питань земельної реформи. Під час розгляду цих питань неможливо розглядати інші питання, не проголосувавши за це. І саме тому є деякі важливі і законопроекти, і теми, які сьогодні знаходяться на порядку денному суспільства, тому президент і запропонував їх розглянути у середу", – цитує Разумкова видання.

За його словами, Кабінет міністрів буде запрошений і присутній на засіданні Верховної Ради.

"Я в цьому впевнений на 99%", – вважає Разумков.

Він нагадав, що депутати заслухають звіти МВС, СБУ, ДБР, НАБУ та Офісу генерального прокурора. Інші члени уряду так само зможуть надати відповіді на питання суспільства та народних депутатів.

Нагадаємо, Зеленський збирає нардепів на позачергове засідання Верховної Ради 4 березня. Передбачається, що будуть розглянуті декілька проектів законів та питання щодо Кабінету міністрів.


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