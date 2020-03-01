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01 березня 2020, 15:39 32

Українців попереджають про сильний вітер

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01 березня 2020, 15:39 32
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1-2 березня в Україні, крім східних областей, очікуються пориви вітру
Фото: Український гідрометцентр
1-2 березня в Україні, крім східних областей, очікуються пориви вітру

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

Пориви вітру можуть досягати 20 метрів за секунду, в Карпатах 25-30.

За інформацією синоптиків, це явище відносять до 1 ступеня небезпечності (погодні умови потенційно небезпечні). Населенню рекомендовано зберігати підвищену уважність і обережність.


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