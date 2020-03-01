Українців попереджають про сильний вітер

1-2 березня в Україні, крім східних областей, очікуються пориви вітру

Фото: Український гідрометцентр

1-2 березня в Україні, крім східних областей, очікуються пориви вітру

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

Пориви вітру можуть досягати 20 метрів за секунду, в Карпатах 25-30.

За інформацією синоптиків, це явище відносять до 1 ступеня небезпечності (погодні умови потенційно небезпечні). Населенню рекомендовано зберігати підвищену уважність і обережність.