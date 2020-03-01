Туреччина веде операцію "Весняний щит" в Сирії, але не чекає конфронтації з Росією

Туреччина розгорнула військову операцію в Сирії проти військ режиму Башара Асада після авіанальотів, в результаті яких загинули турецькі військові

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Туреччина розгорнула військову операцію в Сирії проти військ режиму Башара Асада після авіанальотів, в результаті яких загинули турецькі військові

Про це, як повідомляєRegioNews, з посиланням на коментар міністра оборони Туреччини Хулусі Акара турецькому агентству "Анадолу" пише Цензор.НЕТ.

За словами Акара, операція "Весняний щит" в сирійській провінції Ідліб проходить успішно. Він також підкреслив, що Туреччина не прагне конфронтації з Росією, що підтримує режим Асада в Дамаску.

"Наша єдина мета - зупинити масові вбивства, радикалізацію, міграцію", - говорить Акар.

"Туреччина очікує, що Росія використає свій вплив на режим у Дамаску для припинення атак сирійських урядових військ, вказав Акар. Він також зазначив, що відповідно до права на самооборону турецькі збройні сили будуть переслідувати тільки ті підрозділи сирійської армії в Ідлібі, які завдали удару по турецьким військовим", - йдеться в повідомленні.

За словами Акара, на даний момент знищено близько 2 тисяч 200 військовослужбовців сирійського режиму, безпілотник, 8 вертольотів, 103 танка, десятки гаубиць, 3 системи протиповітряної оборони. Також, за інформацією "Анадолу", збито сирійський винищувач.

Нагадаємо, 28 лютого сирійські війська нанесли авіаудар в Ідлібі, в результаті якого загинули турецькі військові. За останніми даними, в результаті атаки загинули 36 турецьких військовослужбовців.