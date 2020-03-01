13:42  01 березня
Гончарук не подавав заяву про відставку - Разумков
13:28  01 березня
Керівник Офісу Зеленського обговорив в Мінську обмін полоненими з російським "куратором" Козаком
13:16  01 березня
Депутатка парламету Франції шокована брехнею нардепа від "Опозиційної платформи"
UA | RU
UA | RU
01 березня 2020, 15:22 11

Туреччина веде операцію "Весняний щит" в Сирії, але не чекає конфронтації з Росією

Читайте также
на русском языке
01 березня 2020, 15:22 11
Читайте также на русском языке
Туреччина розгорнула військову операцію в Сирії проти військ режиму Башара Асада після авіанальотів, в результаті яких загинули турецькі військові
Фото: pixabay.com
Туреччина розгорнула військову операцію в Сирії проти військ режиму Башара Асада після авіанальотів, в результаті яких загинули турецькі військові

Про це, як повідомляєRegioNews, з посиланням на коментар міністра оборони Туреччини Хулусі Акара турецькому агентству "Анадолу" пише Цензор.НЕТ.

За словами Акара, операція "Весняний щит" в сирійській провінції Ідліб проходить успішно. Він також підкреслив, що Туреччина не прагне конфронтації з Росією, що підтримує режим Асада в Дамаску.

"Наша єдина мета - зупинити масові вбивства, радикалізацію, міграцію", - говорить Акар.

"Туреччина очікує, що Росія використає свій вплив на режим у Дамаску для припинення атак сирійських урядових військ, вказав Акар. Він також зазначив, що відповідно до права на самооборону турецькі збройні сили будуть переслідувати тільки ті підрозділи сирійської армії в Ідлібі, які завдали удару по турецьким військовим", - йдеться в повідомленні.

За словами Акара, на даний момент знищено близько 2 тисяч 200 військовослужбовців сирійського режиму, безпілотник, 8 вертольотів, 103 танка, десятки гаубиць, 3 системи протиповітряної оборони. Також, за інформацією "Анадолу", збито сирійський винищувач.

Нагадаємо, 28 лютого сирійські війська нанесли авіаудар в Ідлібі, в результаті якого загинули турецькі військові. За останніми даними, в результаті атаки загинули 36 турецьких військовослужбовців.


Турция
МОЗ: у Нових Санжарах захворіла евакуйована із Китаю
23 лютого 2020, 12:40
Ситуація тупо висмоктана з пальця: Комаровський побував у Нових Санжарах
23 лютого 2020, 14:19
Відео з Нових Санжар: як евакуйованим доставляють їжу
23 лютого 2020, 17:38
Троє жителів Нових Санжар, яких звинуватили в провокації, записали відеозвернення
23 лютого 2020, 13:11
Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
28 лютого 2020, 19:34
У Києві протестувальники біля Офісу президента вимагають звільнення Авакова
23 лютого 2020, 13:39
Останні Популярні
Віктор Таран
Мустафа Найєм
Всеволод Поліщук
Всі блоги »
Три роки без мера. Хто готується зайняти крісло очільника Луцька
27 лютого 2020, 16:40
Мерський фальстарт. Чи стане Супрун міським головою Львова
26 лютого 2020, 13:35
Всі публікації »
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Всі відео »
Осачук Сергій Дмитрович
Голова Чернівецької обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »